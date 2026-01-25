Habertürk
        İstanbul'da masaj salonlarına operasyon!

        İstanbul polisince, masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine yönelik asayiş denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:47
        İstanbul'da masaj salonlarına operasyon!
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak Cuma günkü denetimler kapsamında 20 masaj salonunu kontrol etti.

        Denetimlerde, mühürlerin bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden kapatıldı.

        İş yerlerinde sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

        Bakırköy'deki 2 masaj salonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​ Buna ilişkin 7 kadın ilgili birimlere teslim edilirken toplam 11 masaj salonu hakkında işlem yapıldı.

        Aynı günkü kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlenirken 5 bin 215 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 4 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

        Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Denetimlerde 90 bin 120 lira, 100 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

        Haberin görseli İHA'ya aittir.

