İstanbul'da 'NARVAS' uyuşturucu uygulaması

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadelede 'NARVAS' uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'NARVAS' ile tespit edilen noktalarda uyuşturucu denetimi yaptı
İstanbul polisi, kent genelindeki birçok noktada 'Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS)' uyuşturucu uygulaması yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında Bakırköy Yüce Tarla ve Kağıthane Eski Belediye caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında ticari araçlar, otomobiller ve motosikletleri durdurdu.
Sürücülerin üst aramasını yapan ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştiren ekipler, araçları da detaylı şekilde aradı. Aramalara dedektör köpekler de eşlik etti.
AA'nın haberine göre; uygulama sırasında üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan 1 kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.