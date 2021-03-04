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İstanbul'da neler yasak? İstanbul'da normalleşme nasıl olacak?

İstanbul'da normalleşme detayları merak ediliyor. İstanbul'da neler yasak? Sorusu araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. İstanbullular 'İstanbul'da neler yasak?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da neler yasak? İstanbul'da normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...

İstanbul'da neler yasak? İstanbul'da normalleşme nasıl olacak?

İstanbul ise yüksek riskli grupta yer alırken, megakentte yaşayanlar alınan normalleşme kararları sonrası neleri yapmanın serbest nelerin yasak olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbulluların merak ettiği sorunun yanıtı.

RESTORAN VE KAFELERDE HANGİ KURALLAR OLACAK?

Esnafın aylardır beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açıldı. Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da mekanlar; belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanacak mekanlarda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler. Müşterilerden HES kodu istenecek.

CUMARTESİ YASAKLARI KALKTI

Yüksek riskli illerden olan İstanbul'da sadece pazar günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumartesi kısıtlama olmayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokak kısıtlamasında ise değişiklikler yapıldı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINDA SAATLER DEĞİŞTİ

İstanbul'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Şehirde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler; kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE AÇIK OLACAK?

Milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitimin İstanbul'da nasıl sürdürüleceği de netleşti. Türkiye'nin tamamında okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. İstanbul'da; ortaokullar uzaktan eğitime devam edecek; liselerde ise yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

HAFTA İÇİ GECE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

İstanbul'da haftanın her günü saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak.

HALI SAHA VE YÜZME HAVUZLARINA GİTMEK YASAK

Bunların dışında halı saha ve yüzme havuzları İstanbul'da kapalı kalmaya devam edecek. Genel Kurullar 300 kişiye kadar kapasite ile yapılabilecek. Kamu kurumları normal işleyişlerine, saatlerine geri dönecek.

KARARLAR HEMEN UYGULAMAYA GEÇECEK

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlendi. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacak.

İŞLETMELERDE HES KODU DÖNEMİ

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecek.

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek..

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