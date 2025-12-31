İstanbul'da okullar tatil değil

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şöyle:

"Sevgili öğrenci kardeşlerim,

Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.

Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz.

İyi uykular diliyorum."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.