İstanbul'da okullar tatil değil
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili "Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değil" dedi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şöyle:
"Sevgili öğrenci kardeşlerim,
Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.
Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz.
İyi uykular diliyorum."
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.