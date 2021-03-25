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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu

Son dakika... İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'a sabah saatlerinde kar sürprizi
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DHA

İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için de İstanbul’a kar uyarısı yapmıştı.

Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. DHA'nın haberine göre; özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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