İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı. Peki İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar...
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.
Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.
Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.
Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Taksim'de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı.
Taksim Meydanı'nda sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
Yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de etkili oluyor.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI
Yağışın etkili olduğu Kartal'da da kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Fatmanur A. idaresindeki 34 SV 2071 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Kadıköy yönü Soğanlık ayrımında 33 NNN 13 plakalı otomobille çarpıştı.
Hafif yaralanan motosiklet sürüsüne bir vatandaş, ambulans gelene kadar ıslanmaması için şemsiye tuttu.
Yaralı, ambulansla Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YARINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR AZALIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kent genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.
Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.