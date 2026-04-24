        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da sahte altın operasyonu düzenlenerek 10 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da sahte altın operasyonu düzenlenerek 10 kişi gözaltına alındı

        Sahte altın üretip kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Sahte altın operasyonu: 10 gözaltı

        Sahte altın üretip kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi. Şüphelilerden örgüt lideri olduğu değerlendirilen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin sahte altın üretmek ve satmak amacıyla dolandırıcılık yaptıkları kuyumculara ve döviz bürolarına sahte altınları satarak zarara uğrattıkları ve bu sayede haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu, örgüt lideri olduğu öne sürülen Yüksel Atabay ile 1 şüpheli tutuklandı. Yüksel Atabay ile birlikte hareket ettiği belirlenen 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda nakit para, silah ve 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Nisan 2026 (Lübnan'da Ateşkes İran'a Mı Bağlı?)

        NATO Genel Sekreteri Ankara'da. Jet yakıtı krizi derinleşiyor. Trump ateşkesi neden uzattı? Lübnan'da ateşkes İran'a mı bağlı? Psikolojik üstünlük İran'a mı geçti? Trump'ın İran'a karşı kozu mu kalmadı? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

