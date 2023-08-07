İstanbul'da silahlı saldırı! İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan bir kişi ağır yaralanırken, iki kişi oldukları belirtilen saldırganlar olay yerinden kaçtı

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki 3 kişi arasında tartışma çıktı.

KARŞISINDAKİNE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, bir kişi üzerinde bulunan silahı çıkararak, tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdı.

2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kavgaya karışan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ve kimliği belirlenemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7 ADET MERMİ KOVANI BULUNDU

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptığı çalışmada 7 adet kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı mahallede esnaflık yapan Mehmet Salih Erol, "İçeride oturuyorduk. Silah sesleri geldi. Kapının önüne koştuk hemen, marketin önünde gençler kavga etmişler silahla, yaralama oldu" dedi.