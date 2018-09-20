İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ham madde maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu belirtti. "Mecburen zammı yansıtmak zorunda kaldık" dedi.



İstanbul’da simit fiyatı 25 kuruş zamlanarak 1.75 lira oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Simitçiler Odası'nın, simit, açma ve poğaçaya zam talebine kısmen onay verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Odanın, fiyatlarda artışa gidilmesi yönünde talebi oldu. Biz de, kalem kalem maliyetleri inceledik. Yaptığımız değerlendirme sonrası zam taleplerini kısmen karşıladık. Oda'nın zam talebi yüzde 50 seviyesindeydi. Biz bu oranı düşürdük. 1.5 liraya satılan simit 1.75 liraya satılacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ