Son günlerde İstanbul’u kelimenin tam anlamıyla sivrisinekler bastı. Özellikle de Sarıyer ve Beşiktaş gibi sahil bölgelerinde, Bakırköy, Bahçelievler gibi derelerin geçtiği noktalarda İstanbullular sivrisinek akınından mustarip. Peki ama bu kabusun nedeni ne? İlaçlama yapılmıyor mu? Bu soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sorduk. Sivrisinek istilasını kabul eden, 2018’de geçen yıllara oranla vatandaşların şikayetlerinin ve ilaçlama talebinin arttığını söyleyen İBB, sinek akınını iklimsel değişikliklere bağladı.





‘Bu yıl içinde yağmur şeklinde yağışların bol olması yağışların hemen akabinde aşırı sıcakların görülmesi sivrisineklerin üremesini aşırı artırdı’ diyen İBB, sivrisinekle nasıl mücadele ettiklerini şöyle açıkladı:

39 İLÇEDE 230 BİN İLAÇLAMA

“Vektörle mücadelemiz, dünyada kullanılan en gelişmiş bilimsel entegre mücadele yöntemleriyle yapılmaktadır. Kullanılan biyosidal ürünler insana ve doğaya etkisi olmayan, hedef canlılar dışındaki diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlğı’ndan ruhsatlı ürünlerdir. İstanbul genelinde ilaçlama hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakla beraber 25 ilçe belediyesi de ayrıca hizmet veriyor. İstanbul’da 39 ilçede tespit edilmiş yaklaşık 165.409 noktada sivrisinek üreme kaynağı var. Bu üreme kaynakları 7 veya 15 günlük periyotlarda devamlı olarak 12 ay boyunca kontrol edilmekte ve biyosidal ürün uygulanmaktadır. Ergin sivrisinek mücadelesi ise yılın 12 ayı yapılmakla birlikte haziran – ekim ayları arasında gece sokak uygulamaları (Araçlarla ULV) ile yapılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar larva mücadelesinde tespit edilen kaynaklarda 234.671 kez ilaçlama yapıldı. Ergin sivrisinek ilaçlaması çalışmalarında ise yine aynı dönemde 212.513 hektar alanda sokaklarda gece ilaçlaması dediğimiz ULV yöntemiyle vektörle mücadele çalışması yapılmıştır.”

SİVRİYE KARŞI BALIKLI MÜCADELE

İBB, sivrisineklerle mücadele yöntemi olarak balıkların da kullanıldığını açıkladı: ‘Durgun sularda; Gambusia cinsinden bazı balıklar sulardaki sivrisinek larvalarına karşı kullanılıyor. Bu balıklar, sudaki sivrisinek larvaları ile beslendiklerinden dolayı biyolojik mücadelede kullanılıyor.’

SAKSI ALTINDAKİ SU SİVRİYİ ARTIRIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerden korunmak için şu önerilerde bulundu:

Kova, bidon ve su depolarının ağzını sıkıca kapatın veya suyunu haftada bir değiştirin.

İçinde su birikecek küvet, el arabası ve küçük kapları ters çevirin, saksı altındaki tabaklardaki suyu dökün.

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