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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!

        İstanbul Ümraniye'de, dün gece sokakta başından silahla vurulan bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmada, öldürülen kadının 26 yaşındaki Yazgülü Çoşkun olduğunu belirlendi. Cinayetin, genç kıza sarkıntılık ettiği iddia edilen ev sahibi Gülabi Ç. tarafından işlendiği öğrenildi

        Giriş: 26.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:05
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        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
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        İstanbul'da olay, dün akşam Ümraniye'deki Finanskent Mahallesi 3125. Sokak üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ‘silahlı yaralama’ ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan genç bir kadını silahla başından vurulmuş halde buldu.

        "EV SAHİBİ SARKINTILIK YAPTI" İDDİASI

        Yapılan çalışmalarla öldürülen kadının, 26 yaşındaki Yazgülü Çoşkun olduğu belirlendi. Kısa bir süre sonra çeşitli suçlardan 16 suç kaydı bulunan ve öldürülen genç kadının arkadaşı 29 yaşındaki Mehmet T. gözaltına alındı.

        "SARKINTILIK EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI"

        Mehmet T., polise verdiği bilgide, olayın gerçekleştiği sokakta Gülabi Ç. adlı kişiye ait evde kız arkadaşıyla oturduğunu söyledi. Mehmet T., ev sahibinin kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ederek, "Sarkıntılık edince tartışma çıktı. Ev sahibinde silah vardı. Ben de Yazgülü'nü alarak evden ayrıldım" dedi.

        PEŞİNDEN ATEŞ ETTİ

        Kız arkadaşıyla evden ayrıldığını belirten Mehmet T., ev sahibi Gülabi Ç.’nin, kendilerini takip ederek Yazgülü’ne ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını söyledi. Bu ifadeler üzerine polis, şüpheli Gülabi Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        ZANLI TÜFEĞİYLE YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Gülabi Ç., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak emniyette götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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        #istanbul
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