4 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 4 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

4 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.04.2021 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.4.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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