İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 12 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

12 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Cukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 01:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 12 AĞUSTOS