“Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Tarih: 24 Temmuz - 25 Temmuz

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi:

Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri’nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı

Sultangazi İlçesi:

Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ