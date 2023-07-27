Son dakika haberi! İstanbul'da su kullanım rekoru kırıldı: 3 milyon 568 bin 56 metreküp

Son dakika haberi! İstanbul'da su kullanım rekoru kırıldı: 3 milyon 568 bin 56 metreküp

İstanbul'da su kullanım rekoru kırıldı: 3 milyon 568 bin 56 metreküp İstanbul'da dün, 3 milyon 568 bin 56 metreküp su tüketimi ile tüm zamanların en yüksek su tüketiminin yapıldığını açıkladı. İSKİ'den İstanbullu vatandaşlara çağrı yapılarak: "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli" uyarısında bulunuldu

İstanbul'da 26 Temmuz 2023 günü sıcaklık 40 dereceye ulaşırken bazı yerlerde ise dereceler 40'ın üstünü gösterdi. Kentte rekor sıcaklıklara ulaşılırken rekor su tüketimi de yaşandı.

İSKİ dün İstanbul genelinde 3 milyon 568 bin 56 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bu aynı zamanda tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'DEN SMS'Lİ UYARI: YÜZDE 10 TASARRUF DAHİ SON DERECE ÖNEMLİ

Öte yandan İSKİ tarafından İstanbullular'a gönderilen SMS mesajlarında şöyle dendi:

Sayın abonemiz, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şehrimizde su tüketimini artırıyor. 26 Temmuz'da şehre verilen su 3.568.056 metreküpe ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz.