İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

İSKİ TELEFON NUMARASI

Eyüpsultan'ın; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahalleleri

İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: (0212) 627 33 66

Arnavutköy İSKİ: Nenehatun Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:34 Arnavutköy / İstanbul

Telefon numarası: 0212 597 85 01

Sultangazi İSKİ: Malkoçoğlu Mahallesi 307 Sokak. No: 47 Sultangazi

Telefon numarası: 0212 475 12 80