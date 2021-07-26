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25 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 25 TEMMUZ

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