Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ'DEN AÇIKLAMA! 15 Şubat İSKİ son dakika su kesintisi

Hafta sonundan itibaren etkisini gösteren karlı hava İstanbul'da su kesintisi ile ilgili araştırmaları arttırdı. Soğuk hava sebebiyle meydana gelecek don ve arızalar sonucu İstanbul'da yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İSKİ son dakika su kesintisi duyurularını düzenli olarak İstanbullularla paylaşıyor. Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi duyuruları 15 Şubat son dakika

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ'DEN AÇIKLAMA! 15 Şubat İSKİ son dakika su kesintisi

Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 15 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularını internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul Eyüp'te yaşanacak su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte 15 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.02.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi TIR kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı!
GÜNDEMTIR kazası! İstanbul yönü trafiğe kapandı!
Yüksek Seçim Kurulu 71 yaşında
GÜNDEMYüksek Seçim Kurulu 71 yaşında
SON DAKİKA: İkranur'un soruşturmasında yeni gelişme! Hala ve amca adliyeye sevk edildi
GÜNDEMİkranur'un soruşturmasında yeni gelişme!
Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı: Aşı randevusu nasıl alınır? 65 yaş üstü aşı randevu oluşturma
GÜNDEMAşı randevusu alma ekranı!
FLAŞ AÇIKLAMA! Son dakika! AKOM: Kar kalınğı 30 santimetreye kadar çıktı
GÜNDEMAKOM: Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı
İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul barajları doluluk oranları 2021 son dakika İSKİ verileri
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Cerablus'ta hastaneye bombalı saldırı önlendi
GÜNDEMCerablus'ta hastaneye bombalı saldırı önlendi
Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? 2021 Öğretmen atama takvimi ve öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs belirtileri neler, tehlikeli mi?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?