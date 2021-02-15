Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 15 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularını internet sitesi üzerinden yayınlandı. İstanbul Eyüp'te yaşanacak su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte 15 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.02.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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