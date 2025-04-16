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        İstanbul'da t-MBA eğitim zirvesi

        18. t-MBA Zirvesi, geleceğin liderleri ile iş dünyasının liderlerini İstanbul'da bir araya getirdi. "Dijital dönüşüm 5.0" temasıyla düzenlenen eğitim zirvesi, 18'inci kez kapılarını açtı. Habertürk'ten Baran Hökenek'in haberi...

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 16.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 00:06
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        Genç fikirleri buluşturan zirve
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        Doğa Koleji'nin düzenlediği 18'inci t-MBA Zirvesi, bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Etkinlikte, eğitim, teknoloji ve iş dünyasının temsilcileri vardı. Zirvede, gençlerin fikirleriyle geleceğe yön verme vizyonu ele alındı. Yapay zekadan sürdürülebilirliğe, dijital ekonomiden geleceğin liderlik becerilerine kadar pek çok alanda gençler fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladı. Zirvede ayrıca, öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi iş projeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve iş dünyasının liderlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

        "GENÇLER ÖZGÜVENLE GELİYOR"

        Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can da t-MBA Zirvesi'nde konuşma yaptı. Gençlerin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme imkanı yakaladığını vurgulayan Mehmet Can, "Gençler bugün iş insanlarını dinlediler. Onlardan katma değer aldılar ama farketmiş olduğumuz şey aslında iş dünyasının gençlerden daha fazla bilgi aldığını gördük. Bugün gördüğümüz en önemli şeylerden biri, teknolojinin gelişmesiyle yapay zekaya, geleceğe yön verebilecek kişilerin gençler olduğu. Gençler teknoloji ve özgüvenle geliyorlar" diye konuştu.

        "GENÇLER DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK"

        Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da zirveye katılan isimlerden biriydi. "Bu gençler Türkiye'nin çok önemli aydınlık yüzleri ve dengeyi çok değiştireceğini düşünüyorum" diyen Eczacıbaşı, gençlere önemli mesajlar verdi. "Benim için önemli olan gençlerin sahip olacağı perspektif yani bakış açısı. Olumlu etkilemeyi beceriyorsak bundan daha büyük bir mutluluk olamaz" dedi.

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