İstanbul'da t-MBA eğitim zirvesi

Doğa Koleji'nin düzenlediği 18'inci t-MBA Zirvesi, bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Etkinlikte, eğitim, teknoloji ve iş dünyasının temsilcileri vardı. Zirvede, gençlerin fikirleriyle geleceğe yön verme vizyonu ele alındı. Yapay zekadan sürdürülebilirliğe, dijital ekonomiden geleceğin liderlik becerilerine kadar pek çok alanda gençler fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladı. Zirvede ayrıca, öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi iş projeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve iş dünyasının liderlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

"GENÇLER ÖZGÜVENLE GELİYOR"

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can da t-MBA Zirvesi'nde konuşma yaptı. Gençlerin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme imkanı yakaladığını vurgulayan Mehmet Can, "Gençler bugün iş insanlarını dinlediler. Onlardan katma değer aldılar ama farketmiş olduğumuz şey aslında iş dünyasının gençlerden daha fazla bilgi aldığını gördük. Bugün gördüğümüz en önemli şeylerden biri, teknolojinin gelişmesiyle yapay zekaya, geleceğe yön verebilecek kişilerin gençler olduğu. Gençler teknoloji ve özgüvenle geliyorlar" diye konuştu.