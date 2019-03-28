

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik peş peşe 6 ayrı operasyon düzenledi.

836 ADET TARİHİ ESERE EL KONULDU



Düzenlenen operasyonda, aralarında antikacı ve definecilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yurtdışına kaçırılarak satılmaya çalışılan 836 adet tarihi esere el konuldu.

4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ



Ele geçirilen eserler arasında, 4 bin yıllık mermerden yapılmış Kilia tipi ana tanrıça idolü de bulunuyor. Bu eserin bir benzeri ABD'deki ünlü bir müzayede salonunda 12.5 milyon dolara satılmıştı. Kültür Bakanlığı Anadolu'dan kaçırıldığı belirlenen bu eserin yeniden ülkemize getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.