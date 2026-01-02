Habertürk
        İstanbul'da terör örgütü DEAŞa yönelik operasyonda yakalanan 72 zanlıya tutuklama talebi

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞa yönelik operasyonda yakalanan 72 zanlıya tutuklama talebi

        İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında gözaltındaki 147 şüpheliden 72'si tutuklama, 43'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 32 kişi sınır dışı için geri gönderme merkezine teslim edildi. Yalova'daki saldırıyla bağlantılı 41 ismin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon 30 Aralık'ta 114 adreste eş zamanlı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:04
        DEAŞ operasyonu: 72 tutuklama talebi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Yalova'daki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 41 zanlının da yer aldığı 147 şüpheliden 72'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Başsavcılıkça terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen zanlıların savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Savcılık, şüphelilerden 72'sini tutuklama, 43'ünü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

        Gözaltına alınan 32 şüpheli ise ülke açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        SORUŞTURMA

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla terör örgütü DEAŞ mensupları ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

        Terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün sözde hocalığını-elebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı yönündeki tespite yer verilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "Yalova'da vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan 13 şüpheli, sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin b, d ve k bentleri ile 676 sayılı KHK'nin 36. maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (yabancı terörist savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır."

        Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet kartopu oynayan çocuklara çarptı; kaza kamerada

        Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet, kartopu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

