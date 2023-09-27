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        Haberler Ekonomi Otomobil İstanbul'da Togg sevkiyatı: Tırlar dolusu yeni araçlar getirildi - Otomobil Haberleri

        İstanbul'da Togg sevkiyatı: Tırlar dolusu yeni araçlar getirildi

        Üretim bandından inen yeni Togg'lar Zeytinburnu'ndaki deneyim merkezine getirildi. Yeni sahiplerini bekleyen T10X model Togg'ların 6 farklı rengiyle teslimat alanında olduğu görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:19
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        İstanbul'da Togg sevkiyatı
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        Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Türkiye’nin her bölgesinde trafikte çoğalmaya devam ediyor. Togg’ların hızlanan teslimatlarıyla İstanbul trafiğinde de gözle görülür bir artış yaşanıyor. Eylül ayı içinde elektrikli otomobil pazarında rekor satış hedefleyen markanın yeni model otomobilleri Zeytinburnu’ndaki deneyim merkezine tırlarla getirildi. Ön siparişleri alınan Togg’lar yeni talihlileriyle buluşturulmayı bekliyor.

        Togg’ların tırlardan indirilmesi kameralara yansıdı

        İstanbul’a tırlarla gelen Togg’lar Zeytinburnu’ndaki teslimat noktasına getiriliyor. Deneyim merkezine yanaşan tırlardan indirilen Togg’lar ise otoparka götürülüyor. Togg’ların tırlardan indirilme anı kameralara yansıdı.

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        Togg’un beyaz renkli Pamukkale modeli park alanında dikkat çekiyor

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un beyaz renkli T10X'lerinin üretim bantlarındaki sayısında da artış yaşandı. Beyaz renkli Pamukkale modeli Zeytinburnu’ndaki teslimat alanında dikkat çekiyor. Beyaz renkli Togg'ların da yakında yollarda görülmesi bekleniyor.

        TOGG’un renk çeşitliliği dikkat çekti

        Togg deneyim merkezine getirilen otomobillerin renk çeşitliliği de dikkat çekti. Elektrikli otomobil pazarına iddialı giriş yapan Togg’larda 6 farklı renk seçeneği bulunuyor. Anadolu modeli kırmızı renk, oltu modeli siyah renk, Kapadokya modeli bej renk, kula modeli gri renk, Pamukkale modeli ise beyaz renkten oluşuyor. Tüm renkleriyle üretim bandından inen Togg’lar yeni sahipleriyle buluşturulmayı bekliyor.

        TOGG satışları katlanarak artıyor

        Elektrikli otomobil pazarında adından söz ettiren yerli otomobil Togg satışları katlanarak artıyor. Togg T10X satışları Haziran ayı sonu itibariyle 808 adet ile gerçekleşerek elektrikli SUV modelleri arasında pazar lideri olmuştu. Temmuz ayında da 627 adet Togg T10X modeli kullanıcılarına teslim edilmişti. Ağustos ayında ise Togg satışlarında yeni bir rekor görüldü. Ağustos ayında Togg T10X modeli satışı bin 965 olarak gerçekleşti. Eylül ayı verileri açıklandığında da yeni rekorların gelmesi bekleniyor.

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