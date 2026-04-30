İstanbul'da TOKİ konutları nereye, hangi semtlere yapılacak?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut için heyecan dorukta! TOKİ'nin 500 bin konutluk dev projesi kapsamında megakentte yapılacak yeni yerleşim alanlarıyla ilgili detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların odağı, "Evler hangi ilçelerde yapılacak?" sorusuna çevrildi. Murat Kurum'un duyurduğu proje kapsamında hem Avrupa hem Anadolu Yakası'nda birçok bölgenin değerlendirmeye alındığı belirtilirken, zemin uygunluğu ve ulaşım avantajı öne çıkan kriterler arasında yer alıyor. Gözler şimdi TOKİ'den gelecek resmi ilçe listesinde. Peki, İstanbul'da TOKİ konutları nereye, hangi semtlere yapılacak? İşte 2026 TOKİ konut yerleri...
İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar netleşti. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.
En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.
TOKİ İSTANBUL KONUTLARI HANGİ SEMTLERE YAPILACAK?
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.