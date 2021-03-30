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İstanbul'un 3 ilçesinde 'torbacı' operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da 3 ilçede, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ve helikopter destekli operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 26'sı yakalandı

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: Gözaltılar var
AA

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, Ümraniye merkezli Tuzla, Çekmeköy ve Sancaktepe'de 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin daha önce gerçekleşen ara operasyonlarda yakalandığı, birinin tutuklandığı, diğerinin ise işlemlerinin ardından askerlik görevini yapması için teslim edildiği öğrenildi.

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