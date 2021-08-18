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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 'torbacılara' şafak operasyonu
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İstanbul'da 'torbacılara' şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 'torbacılara' şafak operasyonu
İstanbul'da 'torbacılara' şafak operasyonu
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DHA

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen 22 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Baskın yapılan adreslerden biri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrum katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede narkotik köpeği Kanıt, arama yaptı. Yapılan arama çalışmaları sırasında polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Narkotik ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi G/48 sokaktaki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Özel harekat ekipleri ile girilen dairede, narkotik köpeği ile arama yapıldı.

İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 22 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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