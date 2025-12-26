Habertürk
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        İstanbul'da, haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

        Giriş: 26.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:46
        Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
        İstanbul'da mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu her iki yönde çift yönlü yaşanıyor. Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileriyle ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafikte çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe bölgesinden başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

        Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyrediyor.

        Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar hafif yoğunluk gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafiğin yoğun olduğu görülürken, Şile Otoyolu, Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

        Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

        Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a ulaştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

