İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde bazı ana arterler, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Avrupa Yakasında, D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili.
Büyükdere Caddesinde Sarıyer yönü ile Leventte TEM Otoyoluna katılım yollarında yoğunluk yaşanıyor.
Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarında araçlar güçlükle ilerliyor.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Haramidere bağlantı yolundan Mahmutbey gişelere kadar, Beylikdüzü-Ankara istikameti ve Esenler ile Bayrampaşa arası trafik akışı aksıyor.
Anadolu Yakasında, D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor.
Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında da her iki yönde araçlar yavaş seyrediyor.
TEM Otoyolunda Kurtköy Kavşağında başlayan trafik, Çamlıca Gişelerine kadar devam ediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği, Çamlıca Gişeleri ve Altunizadeden etkili olmaya başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağında yoğunluk yaşanıyor.
Şile Otoyolunda Altunizadeden başlayan trafik, Ümraniye TEM Bağlantı Yoluna kadar bazı noktalarda etkili oluyor.
Hasta taşıyan ambulansların da trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözleniyor. Altunizade, Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak kaydedildi.
