İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi
Giriş: 05.02.2026 - 18:51 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:51
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 İncirli Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Fotoğraf: DHA
