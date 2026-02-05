Habertürk
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:51 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:51
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

        Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 İncirli Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

        Fotoğraf: DHA

        Van'da kardan 40 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. (DHA)

