İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu

Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin yakalarını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda, Beylikdüzü ile Büyükçekmece istikametinde meydana gelen araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal ile Seyrantepe, İkitelli ve Basın Ekspres Caddesi, Büyükdere Caddesi, Levent'teki katılım yolları ve Karaköy-Beşiktaş arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Ataşehir'den Kartal'a, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekiyor.