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İstanbul'da tramvayın çarptığı yabancı uyruklu kişi ağır yaralandı

İstanbul Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı yabancı uyruklu kişi, tramvay ile kaldırım arasında sıkışarak ağır yaralandı

İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
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AA

Fatih ilçesi Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı yabancı uyruklu kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ tramvay durağı yakınında karşı tarafa geçmeye çalışan Mısır uyruklu Muhammed El Savaki'ye o sırada geçen tramvay çarptı. El Savaki, tramvay ile kaldırım arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan El Savaki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla bir süre Sultanahmet istikametine sefer yapılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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