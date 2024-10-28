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        Haberler Bilgi Yaşam İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ MÜZELER HANGİLERİ? İBB açıkladı! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da ücretsiz gezebileceğiniz müzeler listesi

        29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz müzeler listesi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılına özel İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden müze gezmeyi sevenler için de güzel haber geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 30 müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da ücretsiz müzeler hangileri? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz gezebileceğiniz müzeler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:00
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        29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi araştırılmaya başlandı. Bu yıl Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında coşku içinde kutlanacak. Ulusal bayram için birçok ücretsiz etkinlik ve konser düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), müzeseverleri sevindirecek müjdeyi verdi. Buna göre, Cumhuriyetin 101. Yılına özel 30 müzede girişler ücretsiz olacak. Peki, hangi müzeler ücretsiz? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…

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        30 MÜZE ÜCRETSİZ OLACAK

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel 30 müzesini ücretsiz ziyaret etme hakkı tanıdı.

        İsteyenler 29 Ekim Salı günü 30 müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.

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        İBB BAŞKANI DUYURDU!

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 30 İBB Müzesini ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanarak müzeleri paylaştı.

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        İŞTE 29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ MÜZELER

        1. Taksim Cumhuriyet Müzesi

        2. Anadolu Hisarı Müzesi

        3. Tekfur Sarayı Müzesi

        4. Kemal Sunal Müzesi

        5. Aşiyan Müzesi

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        6. Şişli Atatürk Müzesi

        7. İtfaiye Müzesi

        8. Karikatür ve Mizah Müzesi

        9. Çocuk Bilim Merkezi

        10. Müze Gazhane L Binası

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        11. Gazhane İklim Müzesi

        12. Bebek Sarnıcı Galerisi

        13. Mecidiyeköy Sanat

        14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

        15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1

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        16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2

        17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3

        18. Habitat Sanat

        19. Gülhane Sarnıcı

        20. Casa Botter

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        21. Büyükada Taş Mektep

        22. Artİstanbul Feshane

        23. Baruthane Müze

        24. İstanbul Tasarım Müzesi

        25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

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        26. Bulgur Palas

        27. İstanbul Sanat Müzesi

        28. Bakırköy Sanat

        29. Kağıthane Sanat

        30. Metrohan

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