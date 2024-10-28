29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ücretsiz müzeler listesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılına özel İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden müze gezmeyi sevenler için de güzel haber geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 30 müzenin ücretsiz ziyaret edilebileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da ücretsiz müzeler hangileri? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz gezebileceğiniz müzeler listesi…
29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi araştırılmaya başlandı. Bu yıl Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıl dönümü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin dört bir yanında coşku içinde kutlanacak. Ulusal bayram için birçok ücretsiz etkinlik ve konser düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), müzeseverleri sevindirecek müjdeyi verdi. Buna göre, Cumhuriyetin 101. Yılına özel 30 müzede girişler ücretsiz olacak. Peki, hangi müzeler ücretsiz? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da ücretsiz ziyaret edebileceğiniz müzeler listesi…
30 MÜZE ÜCRETSİZ OLACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümüne özel 30 müzesini ücretsiz ziyaret etme hakkı tanıdı.
İsteyenler 29 Ekim Salı günü 30 müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.
İBB BAŞKANI DUYURDU!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 30 İBB Müzesini ücretsiz ziyaret edebilirsiniz." ifadeleri kullanarak müzeleri paylaştı.
İŞTE 29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ MÜZELER
1. Taksim Cumhuriyet Müzesi
2. Anadolu Hisarı Müzesi
3. Tekfur Sarayı Müzesi
4. Kemal Sunal Müzesi
5. Aşiyan Müzesi
6. Şişli Atatürk Müzesi
7. İtfaiye Müzesi
8. Karikatür ve Mizah Müzesi
9. Çocuk Bilim Merkezi
10. Müze Gazhane L Binası
11. Gazhane İklim Müzesi
12. Bebek Sarnıcı Galerisi
13. Mecidiyeköy Sanat
14. Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
15. Haliç Sanat: Fener Evleri 1
16. Haliç Sanat: Fener Evleri 2
17. Haliç Sanat: Fener Evleri 3
18. Habitat Sanat
19. Gülhane Sarnıcı
20. Casa Botter
21. Büyükada Taş Mektep
22. Artİstanbul Feshane
23. Baruthane Müze
24. İstanbul Tasarım Müzesi
25. Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
26. Bulgur Palas
27. İstanbul Sanat Müzesi
28. Bakırköy Sanat
29. Kağıthane Sanat
30. Metrohan