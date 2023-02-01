İstanbul'da vahşet! Bebeğini 4'üncü kattan attı!

Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"HAMİLE OLDUĞUNU BEN DE FARK ETMEDİM"

Apartman görevlisi Adem Peynir, "Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi.

"BEBEK EVDE DOĞMUŞ"

Esnaf Çetin Sağlam da, "Bebeği önceki gece 04.30 sıralarında pencereden atmışlar. Ben de hiç fark etmedim. Polisleri komşular aramış. Kadın yabancı uyruklu, 10-15 gündür çalışıyormuş. Ev sahipleri de kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu.