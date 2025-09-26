İstanbul'da yağmur ve trafik!

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

DHA'nın haberine göre İstanbul’un bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Sabah evlerinde çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurun etkisi ile sürücülerde trafikte hızlarını yavaşlatmak zorunda kaldı. Yağmurun etkili olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ metrobüs durağıydı.

Toplu taşımadan inen yolcular ıslanmamak için kapüşonlarını başlarına örterken bazı vatandaşlar da üst geçit altlarında bekledi.