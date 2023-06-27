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Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu! - Son dakika haberi
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İstanbul'da sahte evrakla organ nakli yaptırmaya çalışan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da kendilerine üvey kardeş süsü vererek sahte evraklarla bir hastaneye organ nakli ameliyatı için başvuran şüphelilere operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Kırgızistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu! - Son dakika haberi
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AA

İstanbul'da sahte evrakla başvurdukları özel bir hastanede böbrek nakli yaptırmaya çalışan Kırgızistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, üvey kardeş olduklarını belirterek özel bir hastaneye başvuran Kırgızistan uyruklu Z.A.U'nun donör olduğu ve D.I'ya böbreğini vermek istediği anlaşıldı.

KENDİLERİNE ÜVEY KARDEŞ SÜSÜ VERDİLER

Çalışmaların devamında, hastaneye sahte evrak ibraz eden şüphelilerin aslında üvey kardeş olmadıkları, böbrek alıcısı D.I'nın ağabeyi E.A'nın Kırgızistan'da bir aracı kişi ile 48 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

Böbreğini vermek isteyen Z.A.U'nun ise yaklaşık 10 bin liraya karşılık gelen 40 bin Kırgızistan somu borcunu ödeyebilmek için aynı aracı şahısla irtibat kurduğu ve böbreğini satmaya çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Z.A.U, E.A. ve D.I. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüphelilerin daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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