İstanbul'da yaşandı! Avukattan kılıçlı tehdit

Bakırköy'de Avukat Levent D., bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşı Ramazan Erdoğan'ı sonra da sokaktakileri tehdit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür eden avukat Levent D., sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı Ramazan Erdoğan'a yöneldi. Levent D. elindeki satırı, Avukat Ramazan Erdoğan'a doğrulttu.

Erdoğan hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı. Levent D. bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit etmeye başladı. Oradan geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı. Levent D.'nin eski bir çalışanının kendisinden alacaklarını istemesi üzerine sinir krizi geçirdiği iddia edildi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Levent D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Avukat Levent D.'nin kılıç ve satırla önce meslektaşını daha sonra çevresindekileri tehdit ettiği görüntüler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde Levent D.'nin elinde satır ve kılıçla merdivenlerden aşağı indiği, karşısına çıkan Ramazan Erdoğan'a satırla hamle yaptığı görüldü. Bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise, Levent D.'nin elindeki kılıçla, yoldan geçen bir araca da saldırdığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerası görüntülerinde ise Levent D'nin elindeki satır ve kılıçla apartmana girdiği görülüyor. Avukat Levent D.'nin daha önce de ofisinin kapısını açamadığı için kapı önünde yattığı öğrenildi. Bir apartman sakini Levent D.'yi, kapısının önünde yatarken fotoğrafı çekti.