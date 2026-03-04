Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü

        İstanbul'da bazı ilçelerde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

        AA'da yer alan habere göre, özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

        Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

        Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti. Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şile Otoyolu'nda yol verme tartışması; şoföre küfür etti minibüse tekme attı

        Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz