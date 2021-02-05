Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren 4 hırsız bir otomobil ile lüks araca yanaşarak, aracın ön camını kırarak kapılarını açtı. Ardından da 4 hırsız sadece 3 dakika gibi kısa bir zaman içerisinde lüks araca 135 bin TL zarar vererek sırra kadem bastı.

HASAR ÇOK BÜYÜK!

Başına gelenleri kamera kayıtlarından öğrenen araç sahibi Kadir Artun ise yaşananlar karşısında adeta şaşkına döndü. Profesyonel hırsızlar gibi lüks aracının darmadağın edildiğini belirten Artun: “Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için iş yerine cumartesi günü gelemedik, pazartesi günü geldiğimizde ise adeta şok olduk. Hemen kamera kayıtlarını açmaya çalıştık bir de baktık ki, iki hırsızdan biri camları kırıyor diğer iki hırsız ise yan kapıdan içeri giriyor. Tam 3 dakikada adeta aracın ciğerini sökmüşler. 135 TL hasar kaydı çıktı araç zaten 480 bin TL civarında yani üçte biri fiyatı bile olmuyor, araç perte çıktı. Sonuçta bu bir milli değer, milli servet bunlar döviz ile alınıyor, dışardan geldiği için buna bir çare bulunması gerek” İfadelerini kullandı

Polis ise kameraya yakalanan 4 kişilik çetenin peşine düştü