İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 80. yılını kutladı

Türkiye’nin köklü sanat kurumlarından olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 80. yıl dönümünü özel bir geceyle kutladı. 12 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen etkinlikte orkestranın tarihine ışık tutan bir panel, ardından da 80. yıl konseri gerçekleştirildi.

80 yıllık kültür mirasına anlamlı bir bakış

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 80 yıllık geçmişini onurlandırmanın ötesinde, geleceğe ilham verme sorumluluğunu da taşıyan bu özel gece, Orkestranın zengin tarihine ışık tutacak bir panelle başladı. Moderatörlüğünü Serhan Bali’nin üstlendiği panelde; orkestra şefi Rengim Gökmen, müzik yazarı ve emekli İDSO sanatçısı Aydın Büke ile emekli İDSO sanatçısı Nazım Acar konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, orkestranın kuruluş yıllarından bugüne uzanan gelişimini, repertuvar geleneğini, Türkiye’nin müzik kültüründeki rolünü ve geleceğe dair perspektiflerini sanatseverlerle paylaştı. Panelde, orkestranın Cumhuriyet döneminden itibaren üstlendiği sanatsal misyon kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.