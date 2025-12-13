Habertürk
Habertürk
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 80. yılını kutladı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 80. yılını kutladı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80. yılını Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği özel bir programla kutladı. Cumhuriyet'in sanat geleneğinin en önemli taşıyıcılarından biri olan orkestra, gerçekleştirdiği panel ve 80. yıl konseriyle hem kendi tarihine ışık tuttu hem de kuşaktan kuşağa aktarılan müzikal mirasını sahneye taşıdı...

        Giriş: 13.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:56
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 80. yılını kutladı
        Türkiye’nin köklü sanat kurumlarından olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 80. yıl dönümünü özel bir geceyle kutladı. 12 Aralık’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen etkinlikte orkestranın tarihine ışık tutan bir panel, ardından da 80. yıl konseri gerçekleştirildi.

        80 yıllık kültür mirasına anlamlı bir bakış

        DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 80 yıllık geçmişini onurlandırmanın ötesinde, geleceğe ilham verme sorumluluğunu da taşıyan bu özel gece, Orkestranın zengin tarihine ışık tutacak bir panelle başladı. Moderatörlüğünü Serhan Bali’nin üstlendiği panelde; orkestra şefi Rengim Gökmen, müzik yazarı ve emekli İDSO sanatçısı Aydın Büke ile emekli İDSO sanatçısı Nazım Acar konuşmacı olarak yer aldı.

        Konuşmacılar, orkestranın kuruluş yıllarından bugüne uzanan gelişimini, repertuvar geleneğini, Türkiye’nin müzik kültüründeki rolünü ve geleceğe dair perspektiflerini sanatseverlerle paylaştı. Panelde, orkestranın Cumhuriyet döneminden itibaren üstlendiği sanatsal misyon kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

        Şef Murat Cem Orhan yönetiminde 80. yıl konseri

        Panelin ardından, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki 80. yıl konseriyle gece müzikal bir zirveye taşındı. Program, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası kurucusu ve Cumhuriyet dönemi müziğinin öncü isimlerinden Cemal Reşit Rey’in ülkemizin müzikal kimliğini şekillendiren eseri Türkiye Senfonik Rapsodisi’nden bölümlerle başladı.

        Konserin ikinci bölümünde ise piyanist ve besteci Fazıl Say’ın İstanbul’un seslerinden, siluetinden ve kültürel dokusundan ilham alarak bestelediği İstanbul Senfonisi seslendirildi. Bu özel eserde, Aykut Köselerli (vurmalı çalgılar), Burcu Karadağ (ney) ve Hakan Güngör (kanun) solist olarak yer aldı.

        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        #rengim gökmen
        #Murat Cem Orhan
        #Serhan Bali
