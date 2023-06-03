Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen festival; dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2 - 5 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleştirilecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar yer alacak.
Sanat Festivali açılışına Emel Göksu ile kızı Fadik Sevin Atasoy ve Festival Direktörü Dr Nabat Garakhanova katıldı.
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