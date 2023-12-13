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        Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi 13 Aralık | BEDAŞ duyurdu: 19 ilçede kesinti yaşanacak! Elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 19 ilçede planlı elektrik kesintisi

        İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi bilgisi BEDAŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle bulunduğu mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yaşananlar güncel kesinti bilgisini araştırıyor. İşte BEDAŞ 13 Aralık planlı elektrik kesintisi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:21
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        İstanbul elektrik kesintisi 13 Aralık bilgilendirme ilanı güncellendi. BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel listeye göre 19 ilçede kesinti uygulanacak. Peki, bugün hangi ilçede elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Aralık elektrik kesinti bildirimleri...

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        AVCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

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        AVCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        4

        BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        5

        BAKIRKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        6

        BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        7

        BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        8

        BEYLİKDÜZÜ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        9

        BEYOĞLU'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        10

        ÇATALCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        11

        ESENYURT'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        12

        EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        13

        FATİH'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        14

        GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        15

        KAĞITHANE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        16

        KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        17

        SARIYER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        18

        SİLİVRİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        19

        ŞİŞLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        20

        SULTANGAZİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        21

        ZEYTİNBURNU'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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