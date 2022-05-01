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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 11,36, toptan fiyatlar ise yüzde 5,33 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 79,97, toptan fiyatlarda yüzde 73,21 oldu

İstanbul enflasyonu açıklandı
AA

İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 11,36, toptan fiyatlar ise yüzde 5,33 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Nisan 2022'de bir önceki aya göre yüzde 11,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 5,33 artış kaydetti.

Nisan 2021'e göre bu yılın aynı döneminde yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 79,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yüzde 73,21 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Nisanda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 29,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,95, gıda harcamalarında yüzde 11,49, konut harcamalarında yüzde 10,19, diğer harcamalar grubunda yüzde 6,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,84, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,02, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,80 artış görüldü.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 8,11, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8, madenler grubunda yüzde 4,12, mensucat grubunda yüzde 2,94, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,79 artış, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 2,05 azalış görüldü.

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