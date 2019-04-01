İstanbul Esenyurt'ta seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul ili Esenyurt ilçesi oy oranları merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar İstanbul Esenyurt'ta hangi partinin kazandığını merak ediyor. İstanbul Esenyurt seçim sonuçları için tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlara çevrilmişti. İşte, 31 Mart 2019 İstanbul Esenyurt seçim sonuçları...

ESENYURT'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019

Esenyurt Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur İttifakı'ndan Azmi Ekinci, Millet İttifakı'ndan ise Kemal Deniz Bozkurt aday gösterilmişti.

Anadolu Ajansı'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, CHP Adayı Kemal Deniz Bozkurt oyların yüzde 51,52'sini aldı. AK Parti Esneyurt Belediye Başkanı Adayı Azmi Ekini'ye çıkan oy oranı ise yüzde 45,90. İstanbul Esenyurt genelinde saat 11.30 itibariyle sandıkların yüzde 98,80'i açıldı.

(2019 İstanbul Esenyurt seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)

İSTANBUL ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

Ünvan: İstanbul Esenyurt CHP Belediye Başkan Adayı

Eğitim: Üniversite/yüksekokul

Meslek: Makina Mühendisi

Biyografi: 1965 yılında Ardahan'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu.15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü ve 1985 yılından itibaren aktif siyasete katıldı. 2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu. Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.