İstanbul Film Festivali 11 Nisan'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 44. kez gerçekleştiriliyor.

N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, 11-22 Nisan arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor. 44. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

44. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’a sunulacak.

Festival bu yıl Emek Ödülü’nü 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verecek.

Festival filmleri yedi salonda gösterilecek

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması,

Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak. Gösterim saatleri ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30.

Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan

İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Festival programı ve yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festivalin açılış filmi Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan Köln 75 44. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett'ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde. On yedi yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilen bu konserin kayıtları, caz tarihinin en çok satan solo ve en çok satan piyano albümü olan The Köln Concert’a dönüştü. Köln 75 filminin ekibi de festivalin açılış gösterimine katılmak üzere İstanbul’da olacak. Festival yarışmaları ve ödüller Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar. Histeri / Hysteria / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya Festi̇valde yeni̇ dönem: Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşiyor Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor. Altın Lale Yarışması’nda en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, Jüri Özel Ödülü Kariyo & Ababay Vakfı tarafından, En İyi Yönetmen Ödülü Anadolu Efes tarafından destekleniyor. Anadolu Efes’in ödül sponsoru olduğu Kısa Film Yarışması da bu yıl uluslararası bir nitelik kazanıyor; bu bölümde yerli ve yabancı 12 kısa film bir arada değerlendirilecek. Yeni̇ Bakışlar i̇le genç yönetmenlere destek

Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan ve Paribu’nun sponsor olduğu Yeni Bakışlar bölümünde 11 film var. Bu bölümde Paribu desteğiyle en iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman’ın adını taşımaya devam ediyor. Si̇nema meslek kuruluşlarının bağımsız jüri̇leri̇ Bu yıl festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI’nin verdiği ödüllere ek olarak Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (BSB, Film-Yön ve SİYAD) da festivaldeki filmleri bağımsız jürilerle değerlendirip ödüller takdim edecek. Altın Lale Yarışması ve Yeni Bakışlar bölümlerinde yer alan yerli kurmaca filmleri değerlendiren Film-Yön, bu yıl En İyi Yönetmen Ödülü’nü yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Şerif Gören anısına verecek. REKLAM Festival programında neler var? 44. İstanbul Film Festivali programında, Genç Ustalar’dan, sinemanın isyankâr, huzursuz ruhlarını bir araya getiren Mayınlı Bölge’ye, dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan Devriâlem’den, sinema dünyasının ustalarını toplayan Cinemania’ya 13 farklı bölümde filmler yer alıyor. Festivalin yıldızları N Kolay Galaları’nda buluşuyor İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek Galalar ile izleyiciyle saygın festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri festivalde yapılıyor. N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Gia Coppola’nın San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü kazanan yeni filmi The Last Showgirl, festivalin açılış filmi olan Köln 75, başrolünü Jessica Chastain’in üstlendiği Michel Franco’nun yeni filmi İlişki / Dreams, her gösteriminde üretken bir yazılım aracılığıyla farklı bir kurguyla gösterilen, Gary Hustwit imzalı Brian Eno belgeseli Eno, Tom Tykwer’in yönettiği, Berlin Film Festivali’nin açılışında gösterilen, Nicolette Krebitz ile Lars Eidinger’in başrolünde olduğu Işık / The Light, François Ozon’un San Sebastian’da En İyi Senaryo Ödülü kazanan son filmi Sonbahar Gelince / When Fall Is Coming bu bölümün öne çıkan parlak filmlerinden.

Festivalin “Genç Ustalar”ı Kimse Beni Sevmiyor / Nikdo mě nemá rád / Nobody Likes Me / Petr Kazda, Tomáš Weinreb / Çekya, Slovakya, Fransa İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı, Kahve Dünyası’nın sponsor olduğu Genç Ustalar bölümünde Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 18 film izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde yer alan filmlerden bazıları Venedik, Selanik, Marakeş, Tromsø film festivallerinde birçok ödül kazanan, Filistinli yönetmen Scandar Copti’nin ikinci uzun metrajlı filmi İyi Bayramlar / Happy Holidays; Locarno, Riga, Sevilla, Lecce film festivallerinde ödüllendirilen Boğulmak / Drowning Dry; Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nın büyük ödülünü kazanan Dağların Simon’u / Simon of the Mountain, prömiyerini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan, Filistin asıllı yönetmen Mahdi Fleifel'in ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Yabancı Topraklarda / To A Land Unknown, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali Generation 14plus bölümünde yapan, yönetmen Alissa Jung'un ilk uzun metrajlı filmi Babalık İzni / Paternal Leave. REKLAM 21 yapımla belgesel maratonu Vibe Istanbul / Nefise Motlaq, Saeed Nasiri / Türkiye Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, fotoğrafçılık, aile bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor. Bu bölümdeki filmler arasında İranlı sinemacı Ali Asgari’nin otobiyografik filmi, IDFA’da Envision bölümünde en iyi belgesel seçilen Asit Bulutlarının Üzerinde / Higher than Acidic Clouds’undan, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında 3 Temmuz'da İstanbul'da ilk konserini verecek Max Richter’ın Max Richter's Sleep’ine, Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI ödülünü kazanan etkileyici Paraguay belgeseli Bulutların Altında Güneş / Under The Flags, The Sun’dan, Kanadalı Magnum savaş fotoğrafçısı Larry Towell’ın yaşamını anlatan Bir Hayatın İzleri / The Man I Left Behind’a 21 yapım var. İstanbul Film Festivali çerçevesinde İFSAK işbirliğiyle Larry Towell’in katıldığı bir panel yapılacak. Max Richter örneği üzerinden sinemadan çağdaş sanata müzik tasarımını ele alan bir söyleşi de yine festival kapsamında İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle düzenleniyor.

Festival resmi seçkisinin farklı bölümlerindeki yerli belgeseller Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. REKLAM Festivalle on bir günde Devriâlem 2073 / Asif Kapadia / İngiltere Devriâlem bölümü, en son sinema akımlarını yansıtıyor ve izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkartıyor. Geçen yıl Cannes’dan Belirli Bir Bakış Ödülü ile dönen Siyah Köpek / Black Dog, Chris Marker'ın La Jetée'sinden esinlenen Asif Kapadia’nın kıyametvari bir gelecekten gelen bir uyarı olarak tasarladığı 2073, Locarno’da Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Ay / Moon, Venedik Günleri’nin en iyi filmi Kız Kardeşler / Manas, bu yıl Berlin Büyük Jüri Ödülü sahibi Mavi İz / The Blue Trail, Jan-Ole Gerster’in Berlin’de dünya prömiyerini yapan yeni filmi Ada / Islands, Burhan Qurbani’nin III. Richard trajedisini Berlin’de bir mafya hesaplaşmasına uyarladığı En Vahşi. Hayvanda Bile. / No Beast. So Fierce., geçen yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış’ta En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Lanetliler / The Damned’in de aralarında olduğu, dünya sinemasının en yeni ve nitelikli 21 yapıtı bu bölümde bir araya geliyor. Devriâlem bölümü Kahve Dünyası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. REKLAM Sinefilleri kalbinden vuracak filmler .png Cinemania sinema aşkından, “sinefil" olmaktan, “sinema tutkusundan”, saygıdan yola çıkıyor. Bu 10 filmlik seçkide David Lynch’e Altın Palmiye kazandıran Vahşi Duygular / Wild at Heart, Wim Wenders’in Paris, Texas’ı, Jacques Demy’nin unutulmaz müzikali Cherbourg Şemsiyeleri / The Umbrellas of Cherbourg restore kopyalarından gösterilecek. Sinema dünyasının büyük ustaları, yıldızları, yol gösterenleri, köşe taşları, anıtlarının buluştuğu bu bölümde ayrıca Hüseyin Karabey’in geçen yıl hazırladığı ancak Kadir İnanır’ın rahatsızlığı nedeniyle gösterilemeyen belgeseli Kuzeyden Gelen Adam ve Özcan Alper’in belgeseli Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi de yer alıyor. Quentin Tarantino'nun başyapıtı Ucuz Roman / Pulp Fiction, Nisan 1995’te Türkiye’de vizyona girişinin tam otuzuncu yıldönümünde restore kopyasından yeniden beyazperdede gösterilecek. Cinemania bölümünün sponsorluğunu ise Getir Araç üstleniyor.

Yeni keşifler için Heyula ve Mayınlı Bölge Buzlar Kraliçesi / La tour de glace / The Ice Tower / Lucile Hadzihalilović / Fransa, Almanya Festival programındaki “Heyula” bölümü ise Burak Çevik’in hazırladığı bir film seçkisi ile sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak. Bu bölümde yer alan ve Montreal Nouveau Cinema Festivali’nde büyük ödülü alan Cenaze İçin Müzik / Measures for a Funeral filminin yönetmeni Sofia Bohdanowicz, İstanbul Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması jürisinde yer alıyor. Tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, maceracı, rahatsız edici, alışılmadık, sivri filmlerden oluşan Mayınlı Bölge 9 filmlik seçkisiyle özellikle heyecan arayan sinefillere sesleniyor. Sitges’de En İyi Fantastik Tür Filmi Ödülü’nü alan Hayvan / Animal, prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali'nde Geceyarısı Bölümü'nün açılışında yapan Çirkin Üvey Kardeş / The Ugly Stepsister, İrlandaca çekilen ilk korku filmi Derinden Gelen / Fréwaka bu bölümde yer alıyor. REKLAM İyi hissetmek isteyenlere Antidepresan seçkisi Dört Anne / Four Mothers / Darren Thornton / İrlanda, İngiltere Antidepresan bölümünde hayatı hafife alan, eğlendirirken düşündüren, mizaha ve dünyaya beklenmedik, ters köşelerden bakan, sizi iyi hissettirecek olağanüstü filmlerden bir seçki izleyicileri bekliyor. Bu bölümdeki filmler arasında Peter Cattaneo’nun yönettiği Penguen Dersleri / The Penguin Lessons, San Sebastian’da İzleyici Ödülü kazanan Bando / The Marching Band, Berlin’de Jüri Ödülü kazanan Mesaj / The Message, Londra’da İzleyici Ödülü kazanan Dört Anne / Four Mothers yer alıyor. Dünden Bugüne Türk Klasikleri: Amansız Yol Amansız Yol / Desperate Road / Ömer Kavur / Türkiye İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol'u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Retrospektifler: Dag Johan Haugerud ve Ayhan Ergürsel 44. İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümünde, insan ilişkilerine dayanan filmlerinde usta sinemacılığıyla tanınan Norveçli auteur yönetmen Dag Johan Haugerud’ün altı uzun metrajlı filmi ve alanının en yetkin isimlerinden kurgucu Ayhan Ergürsel'in çalıştığı filmlerden bir seçki festivalde gösterilecek. Hayaller / Drømmer / Dreams / Dag Johan Haugerud / Norveç Oyuncuları sürecin içine katarak çalışmayı tercih eden ve her filmi diyalog, oyunculuk ve insan ilişkilerini ortaya koyan sinemasal yaklaşımını yansıtan Norveçli usta sinemacı Haugerud’ün filmleri festivalde ilk kez gösterilecek. Dag Johan Haugerud seçkisinde; henüz sonuçlanan Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve en iyi filme sunulan Altın Ayı Ödülü ile eleştirmenler birliği FIPRESCI ödülünü kazanan Hayaller / Dreams, üçlemenin diğer iki filmi Seks / Sex ve Aşk / Love, yönetmenin ilk filmi Göründüğüm Gibi / I Belong, Çocuklar / Beware of Children ve Çikolata Fabrikasının Işığı / The Light from the Chocolate Factory filmleri yer alıyor. Ayrıca festivale konuk olarak gelecek Haugerud bir festival sohbetinde izleyicilerle buluşacak. Elene / Türkiye, Gürcistan Türkiye, Georgia 2000'lerde özellikle ilk filmlerini yöneten sinemacılarımıza fikirleriyle, teknik ve estetik bakışıyla büyük destek veren ve 2019'da aniden hayatını kaybeden Ayhan Ergürsel'in çalıştığı filmlerden bir seçki festivalde gösterilecek. "Sinema ortak bir dil" diyen usta kurgucunun festivalde gösterilecek seçkide Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Üç Maymun, Sinan Kesova’nın kısa filmi Hinterlant, Amat Escalante’nin yönettiği Piçler / Los Bastardos, Pelin Esmer’in yönettiği Gözetleme Kulesi, Arda Ekşigil’in kısa filmi Tapınak Şövalyeleri, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Yumurta ve Sezen Kayhan’ın kısa filmi Elene bulunuyor. REKLAM Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutluyor Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan tarihlerinde Hope Alkazar, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek. 20. Köprüde Buluşmalar seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda “İlk Film Teşvik Ödülü” verilecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi, Türkiye’den sinemacılara uzun ve kısa metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar’da bu yıl 20 proje yer alıyor. Köprüde Buluşmalar’ın bu yılki ödülleri Anadolu Efes, OGM, ARTE, Netflix, Fono Film, Filmarka, Postgarden, Melodika, Depo Film, Panasonic Deneyim Merkezi, Tallinn Film Festivali, MFI Script Lab ve Square Eyes desteğiyle veriliyor. Almanya ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Fransız Kültür Merkezi ve MUBİ de Köprüde Buluşmalar’a katkı sağlıyor. Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak ve yapımcılara yeni fırsatlar sunmak amacıyla yeni bir ödül programını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sektöre yeni adım atan genç yapımcılara yönelik bir destek programı başlatılıyor. Köprüde Buluşmalar, İKSV Genç Sanatçı Fonu – Uluslararası Dolaşım Destek Programı ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle, sektöre yeni giren genç yapımcılar için "Sektöre Giriş: Genç Yapımcılar Mentorluk Programı Ödülü” yapımcılığa yeni adım atan profesyonellerin sektör içinde yer edinmesine destek olmayı amaçlıyor. Kasım 2025’te Tallinn Black Nights Film Festivali sırasında gerçekleştirilecek bu prestijli programda, seçilen bir yapımcıya Tallinn Film Festivali kapsamında verilecek ödül, uluslararası bağlantılar kurma ve sektöre hızlı bir giriş yapma fırsatı sunacak. REKLAM Türkiye’den sinemacıların yurtdışında eğitimlere katılmasının önünü açmak üzere yapılan ortaklıklar, Tallinn Film Festivali ve MFI Script Lab ile ivme kazanırken; Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu çerçevesinde Medienboard Berlin Brandenburg ve Hamburg Film Fonu ile işbirliği devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl 7 Türkiye-Almanya ortak yapımı projeye destek verildi. Aynı zamanda BerlinAir programı ile iki yönetmen konuk sanatçı olarak Berlin’e gidecek.