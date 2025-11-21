Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali için başvurular başlıyor

        İstanbul Film Festivali için başvurular başlıyor

        9-19 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak 45. İstanbul Film Festivali'ne Türkiye'den başvurular 22 Kasım'da başlayacak. Festivalin resmi seçkisinde yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 13:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Film Festivali için başvurular başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında N Kolay sponsorluğunda 45. kez gerçekleştirilecek.

        Dünya sinemasının en çok ses getiren yapımlarından sinemamızın en yeni filmlerine, uluslararası festivallerde prömiyerini yapmış ödüllü yapımlardan klasiklere; taze keşiflerden usta yönetmenlerin unutulmaz başyapıtlarıyla kült filmlere uzanan geniş programı, söyleşileri, özel gösterimleri, festival sohbetleri ve Türkiye’nin ilk ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar’ı bir araya getiren İstanbul Film Festivali için başvurular 22 Kasım’da başlıyor. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026. Sadece çevrimiçi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesi film.iksv.org’da yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

        REKLAM

        Festivalin resmi seçkisi

        İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek 45. edisyonunda da yeni yapısını sürdürüyor.

        Festivalin resmi seçkisi kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Uluslararası nitelikteki Altın Lale Yarışması, yalnızca yerli uzun metrajlı ilk veya ikinci filmlere açık Yeni Bakışlar ve ulusal nitelikteki Kısa Film Yarışması.

        45. yılını kutlayacak festival, uluslararası niteliğini vurgulayan program yapısıyla kariyerinin başındaki, dikkat çeken yönetmenleri daha güçlü bir şekilde desteklemeyi, yenilikçi ve yaratıcı seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim imkânları yaratmayı ve Türkiye’deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Film Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama