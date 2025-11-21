İstanbul Film Festivali için başvurular başlıyor
9-19 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak 45. İstanbul Film Festivali'ne Türkiye'den başvurular 22 Kasım'da başlayacak. Festivalin resmi seçkisinde yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında N Kolay sponsorluğunda 45. kez gerçekleştirilecek.
Dünya sinemasının en çok ses getiren yapımlarından sinemamızın en yeni filmlerine, uluslararası festivallerde prömiyerini yapmış ödüllü yapımlardan klasiklere; taze keşiflerden usta yönetmenlerin unutulmaz başyapıtlarıyla kült filmlere uzanan geniş programı, söyleşileri, özel gösterimleri, festival sohbetleri ve Türkiye’nin ilk ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar’ı bir araya getiren İstanbul Film Festivali için başvurular 22 Kasım’da başlıyor. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026. Sadece çevrimiçi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesi film.iksv.org’da yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.
Festivalin resmi seçkisi
İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek 45. edisyonunda da yeni yapısını sürdürüyor.
Festivalin resmi seçkisi kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Uluslararası nitelikteki Altın Lale Yarışması, yalnızca yerli uzun metrajlı ilk veya ikinci filmlere açık Yeni Bakışlar ve ulusal nitelikteki Kısa Film Yarışması.
45. yılını kutlayacak festival, uluslararası niteliğini vurgulayan program yapısıyla kariyerinin başındaki, dikkat çeken yönetmenleri daha güçlü bir şekilde desteklemeyi, yenilikçi ve yaratıcı seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim imkânları yaratmayı ve Türkiye’deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.