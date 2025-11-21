İstanbul Film Festivali için başvurular başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında N Kolay sponsorluğunda 45. kez gerçekleştirilecek.

Dünya sinemasının en çok ses getiren yapımlarından sinemamızın en yeni filmlerine, uluslararası festivallerde prömiyerini yapmış ödüllü yapımlardan klasiklere; taze keşiflerden usta yönetmenlerin unutulmaz başyapıtlarıyla kült filmlere uzanan geniş programı, söyleşileri, özel gösterimleri, festival sohbetleri ve Türkiye’nin ilk ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar’ı bir araya getiren İstanbul Film Festivali için başvurular 22 Kasım’da başlıyor. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026. Sadece çevrimiçi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesi film.iksv.org’da yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.

REKLAM

Festivalin resmi seçkisi

İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek 45. edisyonunda da yeni yapısını sürdürüyor.