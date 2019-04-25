İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Haberturk.com'a ödül

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İstanbul Gelişim Üniversitesi 8'inci Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler 25 bin öğrencinin kullandığı oylarla belirlendi. Medya, spor ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşen törende, 'En İyi Haber Sitesi’ ödülü Haberturk.com'un oldu.
Ödülü, Haberturk.com'un deneyimli sağlık editörü Demet Demirkır aldı.
EN İYİ HABER SİTESİ ÖDÜLÜ HABERTURK.COM'UN OLDU
En İyi Haber Sitesi Haberturk.com
En İyi Televizyon Kanalı Star TV,
En İyi Haber Kanalı NTV,
En İyi Spor Kanalı beIN SPORTS,
En İyi Haber Bülteni Star Haber,
En İyi Kadın Haber Spikeri Nazlı Çelik,
En İyi Erkek Haber Spikeri Cem Öğretir,
En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Emre Kaya,
En İyi Şarkı Emre Kaya–Nasıl Diye Sorma,
En İyi Fantazi Müzik Sanatçısı Ebru Yaşar,
En İyi Müzik Grubu Zakkum,
En İyi Dizi Arka Sokaklar,
En İyi Kadın Oyuncu Nursel Köse,
En İyi Haber Programı İbrahim Güneş İle Doğrusu Ne?,
En İyi Sağlık Muhabiri Dilşad Dede Taşkın,
En İyi Spor Muhabiri Murat Türker,
En İyi Magazin Gazetecisi Ali Eyüboğlu,
En İyi Spor Programı Beyaz Futbol-Ertem Şener,
En İyi Gündüz Kuşağı Programı Müge Anlı ile Tatlı Sert,
En İyi Kadın Spor Sunucusu Seyhan Şaşko,
En İyi Erkek Spor Sunucusu Ertem Şener,
En İyi Magazin Programı Müge Ve Gülşen’le 2. Sayfa,
En İyi Öğle Kuşağı Tv Programı Çağla İle Yeni Bir Gün,
En İyi Gece Kuşağı Tv Programı Mesut Yar İle Laf Çok,
En İyi Yemek Programı Pazardayız,
En İyi Gazete Sabah,
En İyi Radyo Alem Fm,
En İyi Dergi Ekonomist seçildi.
Törende Diler Saraç, Ferdi Atuner, Şahin Özer, Çoşkun Sabah'a ise Onur Ödülü verildi.
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