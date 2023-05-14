İstanbul Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.15 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 62.4 oldu. İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 3.041.703 oyla yüzde 48.15 - Recep Tayyip Erdoğan: 2.965.619 oyla yüzde 46.94 - Sinan Oğan: 285.785 oyla yüzde 4.52 - Muharrem İnce: 24.254 oyla yüzde 0.38 oy aldı.



İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



İstanbul Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.35 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:27 itibarıyla yüzde 24 oranında açıldı. 2023 İstanbul milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 1.132.470 oyla yüzde 50.33 - Millet İttifakı: 861.070 oyla yüzde 38.27 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 205.050 oyla yüzde 9.11 - Ata İttifakı: 18.082 oyla yüzde 0.81 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.572 oyla yüzde 0.07 aldı. Saat 21:27 itibarıyla 2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

