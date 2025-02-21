İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

İmamoğlu, 350 gram ramazan pidesinin 15 liraya satılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde" dedi.

350 gr Ramazan Pidesi 15 TL



Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde. pic.twitter.com/8fvAJHcWcP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 20, 2025

Pide fiyatları Halk Ekmek'te geçen sene 10 liraydı.

Öte yandan dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satışa sunulacağını açıklamıştı.

REKLAM

İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu Haberi Görüntüle

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.