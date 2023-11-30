Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, 30 Kasım bugün yağmur yağacak mı?

        İstanbul hava durumu: İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, bugün yağmur yağacak mı?

        İstanbul hava durumu geçtiğimiz gün başlayan ve şehir genelinde gün boyu etkili olan yağmurla birlikte milyonlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte merak edilip araştırılan İstanbul hava durumu 30 Kasım raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul hava durumu bugün nasıl? Geçtiğimiz gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbullular bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, yağmur ne zaman duracak? İşte merak edilen soruların cevabı...

        2

        İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

        İstanbul il genelinde sabah saatleri itibarıyla yağmur etkisini yitirdi. Hava bulutlu olsa da Pazar gecesine kadar İstanbul il genelinde yağmur beklenmiyor.

        3

        İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre bugün yani 30 Kasım Perşembe günü İstanbul il genelinde hava bulutlu olacak. İl genelinde bugün yağmur beklenmezken hava sıcaklıklarının 14 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

        4

        PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'A YAĞMUR GERİ GELİYOR

        Cuma günü yani yarın İstanbul'da fırtına ertkili olmaya başlayacak. Cumartesi günü de etkili olacak fırtınanın ardından pazar günü ise İstanbul'da yağmurun etkili olması bekleniyor.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar