Haberler Gündem Hava Durumu İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, 30 Kasım bugün yağmur yağacak mı?

İstanbul hava durumu: İstanbul'da yağmur ne zaman duracak, bugün yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu geçtiğimiz gün başlayan ve şehir genelinde gün boyu etkili olan yağmurla birlikte milyonlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte merak edilip araştırılan İstanbul hava durumu 30 Kasım raporu... Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:48 facebook

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İstanbul hava durumu bugün nasıl? Geçtiğimiz gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbullular bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı, yağmur ne zaman duracak? İşte merak edilen soruların cevabı...

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İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK? İstanbul il genelinde sabah saatleri itibarıyla yağmur etkisini yitirdi. Hava bulutlu olsa da Pazar gecesine kadar İstanbul il genelinde yağmur beklenmiyor.