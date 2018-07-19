Geçtiğimiz Çarşamba günü yer yer sağanak yağış geçişlerinin görüldüğü İstanbul il geneli içinin meteorolojiden bir son dakika uyarısı daha geldi. Yapılan uyarıda sağanak yağış geçişlerinin görüleceği il genelinde vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteororoloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul il genelinde saat 09.00 - 18.00 arasında sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

19 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 30 derece dolaylarında seyredeceği İstanbul il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan yine Metororolojiden 4 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle ilgili yapılan uyarıda; şiddetli sağanak yağış beklendiği bilgisi verilip vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu) karşı tedbirli olmaya davet edildi.

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