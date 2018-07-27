İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Meteoroloji'nin sayfasında yayınlanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporunda, İstanbul il geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte bugün İstanbul hava durumu detayları...

METEOROLOJİ SAAT VERDİ!

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, saat 12.00 - 18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Saat 18.00'den sonra ise sağanak yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor.

İşte bugün saat saat İstanbul hava durumu:

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.

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